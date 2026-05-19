Олександру Качкуркіну загрожує довічне ув’язнення

Уродженця окупованого Криму Олександра Качкуркіна після видворення з Казахстану затримали російські силовики та звинуватили у державній зраді через донат на підтримку ЗСУ. Йому загрожує довічне ув’язнення. Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо», яке було опубліковане у вівторок, 19 травня.

Як зазначається у матеріалі, Олександр Качкуркін народився в українському Криму. Після окупації півострова Росією, коли хлопцю було 14 років, йому видали російський паспорт. Після початку повномасштабного вторгнення родина переїхала до Казахстану. За словами його матері Світлани, саме в цей період її син зробив великий донат на потреби Збройних сил України.

Згодом родину почали регулярно викликати до міграційної служби Казахстану. Там Олександр познайомився з працівником на ім’я Якубжан, який, за словами жінки, міг бути причетним до штучного створення адміністративних порушень. Жінка розповіла, що спочатку її син допоміг співробітнику міграційної служби налаштувати ноутбук керівника. Після цього вони нібито перейшли дорогу у невстановленому місці, через що на Олександра склали адміністративний протокол.

Пізніше Якубжан запросив чоловіка до кальянної «на знак подяки». За словами матері, сам Олександр не курить, однак саме на нього оформили другий адмінпротокол через куріння кальяну в закладі. Через два адміністративні правопорушення Бостандыкський районний суд Алмати 29 січня 2026 року ухвалив рішення про видворення Олександра Качкуркіна з території Казахстану. Згідно з рішенням суду, він мав залишити країну протягом трьох днів. Водночас, за словами матері, після засідання її син додому вже не повернувся.

Світлана стверджує, що ще на території Казахстану її сина зустріли співробітники ФСБ Росії, а після прибуття до Москви його заарештували за статтею про державну зраду через донат на ЗСУ. Наразі Олександр перебуває у СІЗО «Лефортово». За російським законодавством йому загрожує від 12 до 20 років ув’язнення або довічний термін.

Доктор політичних наук та експерт Центру громадянських свобод Михайло Савва заявив журналістам, що Казахстан та Росія могли сфальсифікувати справу для передачі чоловіка російській стороні. За його словами, видворення іноземця можливе лише у разі загрози державній безпеці, однак у випадку Качкуркіна таких підстав не було.

Журналісти «Слідства.Інфо» також направили запит до посольства України в Казахстані, однак відповіді наразі не отримали.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону призначив 12 років позбавлення волі та штраф у розмірі 500 тис. рублів (близько 6,3 тис. доларів) вчительці з окупованої Амвросіївки Донецької області, яка надала притулок українському військовому.