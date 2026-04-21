Автівки перевозили через Польщу, Литву та Білорусь

У Польщі викрили незаконну схему постачання дорогих автомобілів до Росії, попри дію санкцій ЄС. Про це, у вівторок, 21 квітня, повідомив польський сайт RMF24 з посиланням на Малопольську Національну податкову адміністрацію.

Як пише RMF24, білоруси зареєстрували в Польщі компанію, через яку у 2022-2023 роках закуповували елітні автомобілі в Західній Європі. Далі автівки вивозили до Росії через Польщу, Литву та Білорусь, хоч в документах зазначали інші пункти призначення. Загалом вивезли понад 100 машин на суму понад 49 млн злотих.

Компанію оштрафували на 20 млн злотих – це максимальне покарання. У податковій зазначають, що це одна з найбільших таких справ у Польщі.