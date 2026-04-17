100-доларова купюра перевищила рівень допустимої радіації

На польсько-українському кордоні в пункті пропуску Медика прикордонники зупинили 54-річну українку через перевищення рівня радіації в її багажі. Про інцидент у п’ятницю, 17 квітня, повідомила польська прикордонна служба.

Під час перевірки 15 квітня радіометричні датчики зафіксували підвищений рівень випромінювання, коли жінка проходила контроль. У її речах виявили 9900 доларів готівкою. Під час детального огляду з’ясувалося, що одна з купюр має рівень радіації, який перевищує допустиму норму у 1905 разів. Подальший аналіз показав наявність ізотопу, який зазвичай використовують у медичних цілях.

Небезпечну банкноту вилучили та помістили у спеціальний контейнер, а про випадок повідомили відповідні служби, зокрема державне агентство з атомної безпеки. Жінка пояснила, що везла гроші для купівлі автомобіля в Польщі. Втім, їй відмовили у в’їзді та повернули до України.

У прикордонній службі також зазначили, що подібний випадок уже фіксували у грудні 2025 року – тоді громадянин Польщі намагався перевезти з України готівку з підвищеним рівнем радіації.

