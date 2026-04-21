Схему організували власники ТОВ «База» Микола Жолтані та Тетяна Ходоровська

Ужгородський міськрайонний суд закрив справу ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах компанією «База», яка управляє мережею продуктових магазинів «Зіна», 1Minute та Kefir. Співвласників підприємства – Миколу Жолтані з дружиною Тетяною Ходоровською, а також їх спільників Аллу Мигович та Володимира Сільваші звільнили від кримінальної відповідальності після сплати компанією 25 млн грн податків.

Йдеться про схему, викриту детективами Бюро економічної безпеки у квітні 2025 року. Аби зменшити податкові відрахування, службовці підприємства «дробили бізнес», реалізовуючи товар від імені 48 ФОПів.

Як йдеться в ухвалі суду від 6 лютого, керівниками групи були власники ТОВ «База» Микола Жолтані та Тетяна Ходоровська. До справи вони залучили юриста і бухгалтера. Упродовж 2023-2025 років угруповання зняло з рахунків підконтрольних підприємців, які не були платниками ПДВ, понад 100 млн грн. Дохід не облікували в податкових накладних ТОВ «База», ухилившись від сплати 25 млн грн податків.

У підготовчому судовому засіданні підозрювані визнали свою вину і заявили, що погасили заборгованість зі сплати податків у повному обсязі. Як наслідок, суддя Марина Хамник закрила справу на підставі ч. 4 ст. 212 КК України та звільнила Миколу Жолтані, Тетяну Ходоровську, Аллу Мигович та Володимира Сільваші від кримінальної відповідальності.