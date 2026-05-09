Роман Сімашов потрапив під російський обстріл 5 травня

Внаслідок російської атаки на Краматорськ Донецької області, що сталася 5 травня, загинув заступник голови районної військової адміністрації Роман Сімашов. Про це у суботу, 9 травня, повідомили на фейсбук-сторінці Краматорської РВА.

Зазначається, що 46-річний Роман Сімашов отримав травми внаслідок російського обстрілу 5 травня, а 8 травня помер.

Роман Сімашов відповідав за напрям житлово-комунального господарства. До його обов’язків входило забезпечення роботи систем життєзабезпечення громад Краматорського району.

«Він був людиною великої гідності, честі та внутрішньої сили. Відповідальний керівник, справжній професіонал, щирий і небайдужий до людського болю – саме таким він назавжди залишиться у нашій пам’яті. [...] Роман Шавкатович жив і працював заради людей, завжди був поруч у найскладніші моменти, підтримував, допомагав. Його поважали за людяність, порядність і відданість своїй справі та Україні», – написали у Краматорській РВА.

Нагадаємо, 5 травня близько 17:00 росіяни атакували центральну частину Краматорська фугасними авіабомбами. Спочатку повідомлялося, що внаслідок обстрілу загинули п’ятеро людей, згодом кількість жертв зросла до шести. Ще щонайменше 17 людей отримали поранення. На місці атак виникли пожежі, пошкоджень зазнали 16 багатоквартирних будинків, чотири заклади освіти, два громадські заклади, магазини та автомобілі.