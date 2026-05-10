Цінність листівок встановить експертиза

На митному посту «Чоп–залізничний» в ручній поклажі 53-річної киянки виявили п’ять старовинних поштових листівок зі зображенням лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

Як повідомили у Закарпатській митниці 9 травня, поштівки виявили під час оформлення пасажирів потяга «Чоп – Прага» на виїзд з України. Під час перевірки багажу однієї з пасажирок митники знайшли запечатаний конверт з листівками 1930-х років, які можуть мати культурну, історичну чи антикварну цінність. Конверт був захований у валізі серед особистих речей жінки.

Вилучені листівки зі зображенням Гітлера (Фото митниці)

Листівки вилучили, оскільки киянка не задекларувала їх і не повідомила митників про перевезення стародруків, вивезення яких за кордон обмежене законодавством.

У митниці нагадали, що друковані видання, випущені до 1945 року, можна вивозити за межі України лише за наявності спеціального свідоцтва. На момент перевірки такого документа у пасажирки не було.

На пасажирку склали протокол за порушення митних правил (ч. 3 ст. 471 МКУ). Вилучені листівки передадуть на експертизу для визначення їхньої історико-культурної цінності.