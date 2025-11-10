Марки виготовлені в час Другої світової війни

На пункті пропуску «Шегині-Медика», у неділю, 9 листопада, митники виявили у 37-річного мешканця Тернопільщини старовинні марки зі зображенням Гітлера та нацистської символіки. Про це львівська митна служба повідомила, у понеділок, 10 листопада.

9 листопада у пункті пропуску «Шегині-Медика» у напрямку в’їзду в Україну заїхав 37-річний мешканець Тернопільщини на автомобілі Mercedes-Benz. Чоловік їхав через «червоний коридор» та задекларував 350 кг вживаного одягу. Під час огляду автівки митники виявили у машині 14 487 поштових марок із нацистською символікою та зображенням Гітлера, які датуються 1938-1939 роками. Орієнтовна вартість марок становить понад 1,5 млн грн.

За цим фактом митники склали протокол про порушення митних правил відповідно до ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.