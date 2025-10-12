Порушнику загрожує штраф у сумі до 30% від вартості контрабандних товарів

У неділю, 12 жовтня, пресслужба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби повідомила про виявлення на польсько-українському кордоні контрабанди діамантів.

Дорогоцінне каміння в салоні мікроавтобуса Mercedes, що прямував із Німеччини, намагався провезти без декларування 41-річний водій з Івано-Франківська.

Ідеться про три діаманти вагою 1,30, 0,52 та 0,42 карата. За словами водія, він нібито мав передати діаманти в Київ поштою. Пресслужба Львівської митниці уточнила, що діаманти оцінюються у понад 200 тис. грн, йдеться про лабораторно вирощене каміння.

Митники склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України – «Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами». Санкція статті передбачає штраф в розмірі до 30% від вартості контрабанди.

Того ж дня прикордонники і митники виявили також контрабанду п’яти нових iPhone 17 ProMax, що без декларування через кордон намагалася провезти 25-річна жінка.

Фото Львівської митниці

Вона перетинала кордон між Польщею та Україною пішки і задекларувала лише один iPhone. Під час огляду речей жінки у неї виявили незадекларовану техніку, орієнтовна вартість якої становить 320 тис. грн.

Жінці загрожує таке ж покарання, як і водію з діамантами.