У Шегинях на Львівщини прикордонники виявили контрабанду діамантів і айфонів
Дорогоцінне каміння в Україну з Польщі віз 41-річний мешканець Івано-Франківська
У неділю, 12 жовтня, пресслужба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби повідомила про виявлення на польсько-українському кордоні контрабанди діамантів.
Дорогоцінне каміння в салоні мікроавтобуса Mercedes, що прямував із Німеччини, намагався провезти без декларування 41-річний водій з Івано-Франківська.
Ідеться про три діаманти вагою 1,30, 0,52 та 0,42 карата. За словами водія, він нібито мав передати діаманти в Київ поштою. Пресслужба Львівської митниці уточнила, що діаманти оцінюються у понад 200 тис. грн, йдеться про лабораторно вирощене каміння.
Митники склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України – «Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами». Санкція статті передбачає штраф в розмірі до 30% від вартості контрабанди.
Того ж дня прикордонники і митники виявили також контрабанду п’яти нових iPhone 17 ProMax, що без декларування через кордон намагалася провезти 25-річна жінка.
Фото Львівської митниці
Вона перетинала кордон між Польщею та Україною пішки і задекларувала лише один iPhone. Під час огляду речей жінки у неї виявили незадекларовану техніку, орієнтовна вартість якої становить 320 тис. грн.
Жінці загрожує таке ж покарання, як і водію з діамантами.