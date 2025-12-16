У Львові за 150 тис. грн замінили 15 вікон у єдиній в Україні оранжереї з колекцією лікарських рослин. Оранжерея розташована в ботсаду Львівського медуніверситету, тут проводять науково-дослідну роботу та проходять практику студенти з університетів України та з-за кордону, повідомляє департамент екології та природних ресурсів ЛОВА у фейсбуці.

ЖК Mill Town від компанії «Інтергал Буд» – втілення мрій про ідеальний простір для життя та роботи: три житлові комплекси та три комерційні корпуси. Стильно, сучасно, комфортно.

В оранжереї є понад 300 видів лікарських рослин з різних кліматичних зон – від тропіків і субтропіків до Далекого Сходу, Японії, Китаю, Африки, Південної та Північної Америки. До заміни вікон через зниження температури в оранжереї рослини могли гинути. Ботанічний сад ЛНМУ – єдиний в Україні спеціалізований сад лікарських рослин. Йому скоро виповниться 100 років.

Фото ЛОВА