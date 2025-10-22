Львівська обласна клінічна лікарня увійшла до складу Університетської лікарні

Процес реорганізації Львівської обласної клінічної лікарні завершено. Відтепер вона – частина єдиної об’єднаної Університетської лікарні, повідомили 22 жовтня у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького. До об’єднаної Університетської лікарні також входить колишня залізнична лікарня.

«Університетські лікарні в усьому світі – це найпрофесійніші кадри, найновіші наукові розробки, найякісніша медична допомога. Так повинно бути й в у нас – маємо для цього всі можливості. Університетська лікарня – це лікарня останньої надії, де беруться за найважчих пацієнтів, за допомогою знань та сучасного обладнання висококласні лікарі рятують їм життя», – каже ректор медуніверситету Орест Чемерис.

У повідомленні сказано, що всі працівники Львівської обласної клінічної лікарні написали заяви про переведення та з 22 жовтня, відповідно до наказу ректора, стали співробітниками Університетської лікарні ДНП «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького».

Колишній виконувач обов’язків генерального директора ЛОКЛ Михайло Гичка залишається в команді, він працюватиме у складі ректорату Університету.

Ректор Орест Чемерис також представив колективу нещодавно призначених нових керівниць лікувального напрямку від Університету: проректорку з науково-педагогічної та лікувальної роботи професорку Наталію Матолінець та заступницю ректора з організації медичного обслуговування населення Наталію Літвінську.

До слова, Львівська облрада погодила передачу Львівської обласної клінічної лікарні з обласної в державну власність для подальшого створення там Університетської лікарні у серпні 2024 року. Відповідно до рішення, ЛОКЛ має стати структурним підрозділом Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, як це вже відбулося з колишньою лікарнею Львівської залізниці, що на вул. Огієнка.