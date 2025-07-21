При укладанні рейтингу аналізували різні показники

Сайт «Освіта.ua» проаналізував показники медичних закладів вищої освіти України і уклав рейтинг з десяти найкращих. Обрані університети України є лідерами у своїй категорії. При укладанні цього списку аналізували результати трьох інших рейтингів – «Топ-200 Україна», Scopus та «Бал НМТ на контракт».

10 найкращих медичних університетів України

Національний медичний університет імені Богомольця.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

Тернопiльський національний медичний університет iменi Горбачевського.

Харківський національний медичний університет.

Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова.

Дніпровський державний медичний університет.

Національний університет охорони здоров’я України імені Шупика.

Полтавський державний медичний університет.

Буковинський державний медичний університет.

Івано-Франківський національний медичний університет.

Докладніше із загальним рейтингом закладів вищої освіти України 2025 року можна ознайомитися за посиланням. Також ми публікували рейтинг технічних університетів України.