Цю шопку у Львові встановлюють вже понад 10 років

У п’ятницю, 19 грудня, о 18:00 на площі Ринок офіційно відкриють міську різдвяну шопку, яку встановлюють вже понад 10 років. Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

Роботи зі встановлення шопки вже почалися.

На відкритті різдвяної шопки львів’ян і гостей міста пригощатимуть пампухами від студентів та викладачів Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу та мешканців модульного містечка «Маріяполіс».

На відкритті міської різдвяної шопки також виступить колектив музикантів та танцюристів «Дриґ», що популяризує традиційну українську музику, спів та автентичні танці. Окрім того, на площі Ринок колядуватиме хор учнів Львівської музичної школи №8.

Львівську шопку виготовив майстер роботи по дереву Антон Лубій, колишній соліст гурту «Йорий Кльоц», а тепер – військовослужбовець ЗСУ. Вже третій рік поспіль цю шопку допомагає реставрувати рідний брат майстра Данило Лубій, студент Львівської академії мистецтв.

Сценка шопки складається із семи двометрових фігур, вирізьблених із тополі, які розмальовували діти зі Львова. Також у шопці є колиска з маленьким Ісусом і ангеликами на фасаді.

Як повідомляв ZAXID.NET, 22 грудня на площі Ринок вперше з 2022 року запрацює Різдвяний ярмарок.