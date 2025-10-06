Вилучену ікону скерували на експертизу, яка підтвердила її музейну та історично-культурну цінність

На Львівщині митники завадили спробі ввезення незадекларованої старовинної ікони. Вилучену ікону скерували на експертизу, яка підтвердила її музейну та історично-культурну цінність. Йдеться про «Євангельську сцену» авторства Андреаса Аспера – відомого швейцарського художника початку XVII століття.

Державна митна служба 6 жовтня повідомила, що нещодавно у пункті пропуску «Шегині-Медика» митники провели перевірку мікроавтобуса Volkswagen Crafter, яким повертався із Польщі громадянин України. У авто помітили старовинну ікону, яку він перевозив без декларування.

«Євангельська сцена», написана Андреасом Аспером – відомим швейцарським художником початку XVII століття, була серед особистих речей водія. Про автентичність роботи вказують авторський підпис у нижньому правому куті та напис на звороті картини.

Ікону скерували на експертизу до Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Після ретельної перевірки фахівцями музею образ із зображенням св. апостолів Петра і Павла визнали музейною та історично-культурною цінністю. Орієнтовна вартість ікони – 25 тис. доларів, що у гривневому еквіваленті перевищує мільйон гривень.

За цим фактом митники склали протокол за ч.3 ст.471 МКУ (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами), що передбачає 5100 грн штрафу з можливою конфіскацією ікони.