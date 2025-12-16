У вівторок, 16 грудня, у Львові провели акцію проти можливої забудови території Львівської кераміко-скульптурної фабрики. Міська рада ініціює ухвалу щодо заборони зміни цільового призначення ділянки. Про це повідомила депутатка від фракції «Самопоміч» Юлія Хомчин.

Майно фабрики належить Львівській обласній організації Національної спілки художників України, а земля під нею перебуває в комунальній власності міста. Голова львівської спілки художників Ігор Гавришкевич уже кілька років заявляє про нібито рейдерське захоплення фабрики, однак ще у 2023 році місто напрацювало ескізи розвитку фабрики. Архітектори пропонують залишити всі корпуси фабрики й примножити їхні мистецькі функції.

У листопаді голова Національної спілки художників Костянтин Чернявський ініціював звільнення директора фабрики Ігоря Гавришкевича. З того часу він знову заявив про те, що фабрику планують продати чи обміняти на іншу нерухомість.

16 грудня під фабрикою провели акцію проти можливої її забудови.

«На акцію щодо ситуації навколо Львівської кераміко-скульптурної фабрики вийшло дуже багато молоді. Це тішить найбільше. На мою скромну думку, саме ці люди мають мислити майбутнє ЛКСФ і робити її живою. Це напряму залежить від здатності взаємодіяти, співпрацювати і розвивати цей важливий для Львова простір разом. Місто вкотре послідовно і доволі категорчино озвучило свою позицію щодо ЛКСФ. Ніяких забудов на території фабрики, співпраця зі спілкою художників, ЛНАМ, іншими мистецькими спільнотами», – повідомила Юлія Хомчин.

Крім цього, міська рада ініціює ухвалу щодо заборони зміни цільового призначення у містобудівній документації, що унеможливить будь-яку забудову території фабрики.

Додамо, що Львівська кераміко-скульптурна фабрика почала роботу на початку 30-х років минулого століття. Там виготовили пам'ятник Івану Франку, що на Личаківському цвинтарі, Тарасу Шевченку, Михайлові Грушевському, Степану Бандері, Андрею Шептицькому тощо.

Після оголошення результатів конкурсу на впорядкування території у Львівській міській раді відбулись кілька зустрічей із львівською філією Національної спілки художників, якій належить фабрика. У серпні 2023 року ZAXID.NET побував на одному з таких обговорень. У ЛМР розповідають, що попри те, що на ЛКСФ немає опалення взимку й приміщення непридатні для роботи митців, власники споруди не хочуть проводити ремонту.