Одне з приміщень Львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики

У департаменті архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради повідомили, що на території Львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики не буде житлової забудови. Натомість потрібно оновити виставкові зали, майстерні та облаштувати громадський простір. Головний архітектор Антон Коломєйцев у вівторок, 3 серпня, розповів, що місто провело архітектурний конкурс щодо бачення розвитку території на вул. Мучна, 32, де й працює ЛКСФ.

За словами Антона Коломєйцева, ескізи розвитку ЛКСФ презентували для власників фабрики у 2023 році. Однак голова спілки художників Ігор Гавришкевич заявляє про рейдерство фабрики з боку міста.

«Розуміючи важливість для міста такої інституції як Львівська кераміко-скульптурна фабрика, ми, як місто, оголосили й влаштували архітектурний конкурс на пошук найкращих ідей розвитку цієї території. Тоді, у 2023 році, перемогла команда під керівництвом Ольги Криворучко – Urbanideas», – сказав головний архітектор.

Він додав, що команда Urbanideas працювала у Львові над оновленням громадських просторів на площі Митній та Коліївщині. Щодо розвитку ЛКСФ, то архітектори пропонують залишити всі корпуси фабрики й примножити їхні мистецькі функції.

«Звісно, це потребує відповідного сервісу. Треба влаштувати вбиральні та іншу інфраструктуру, яка стосується достойних відвідин цього об'єкта, але основа залишається та сама – наявні будівлі та простори митців, простори творення скульптури й кераміки у Львові», – наголошує Антон Коломєйцев.

Візуалізація проєкту , який переміг в архітектурному конкурсі. Зображення ЛМР

Зазначимо, що після оголошення результатів конкурсу у Львівській міській раді відбулись кілька зустрічей із львівською філією Національної спілки художників, якій належить фабрика. У серпні 2023 року ZAXID.NET побував на одному з таких обговорень. У ЛМР розповідають, що попри те, що на ЛКСФ немає опалення взимку й приміщення непридатні для роботи митців, власники споруди не хочуть проводити ремонту.

«У нас складається враження, що своєю бездіяльністю на території фабрики це приміщення свідомо доводиться до критичного стану. І не складно припустити, з якою метою це робиться. При цьому якісь претензії виставляються місту, хоча ми не маємо жодного відношення до цього майнового комплексу, а це 13,5 тис. м². Без власників майна жодних перетворень на цій території зробити неможливо», – сказав заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

Територія Львівської кераміко-скульптурної фабрики. Фото ZAXID.NET

Додамо, що Львівська кераміко-скульптурна фабрика почала роботу на початку 30-х років минулого століття. Там виготовили пам'ятник Івану Франку, що на Личаківському цвинтарі, Тарасу Шевченку, Михайлові Грушевському, Степану Бандері, Андрею Шептицькому тощо. Територія фабрики розташована на земельній ділянці площею 2,5 га в парку Знесіння. Земля належить місту, а приміщення ЛКСФ – Львівській обласній організації Національної Спілки художників України.