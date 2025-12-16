Музей в старому трамвайному депо працював сім років

Львівський музей техніки «Ретро Гараж», що розташований в старому трамвайному депо на вул. Вітовського, незабаром зачиняється. Про це повідомили в телеграм-каналі AC Garage News у понеділок, 15 грудня, ввечері.

«Про це остаточно стало відомо після розмови президента “Ретровиків Львова” Андрія Гладуна з міським головою Львова Андрієм Садовим щодо ситуації з ангаром, у якому розташований музей “Ретро Гараж”. Ангар перебуває у розпорядженні міста і зараз є в критичному стані, у зв’язку з чим необхідно розпочати ремонтні роботи, а техніку – вивезти», – йдеться у повідомленні.

Музей працюватиме до 31 грудня, а в січні техніку почнуть вивозити. Проте наразі нове приміщення для ретро-транспорту не знайшли.

«Наразі місце розташування нового музею ще не визначене, питання опрацьовується. Андрій Іванович (Садовий – ред.) пообіцяв не забути про “Ретровиків Львова” та повідомити, щойно з’явиться конкретна інформація», – йдеться в повідомленні.

28 грудня о 14:00 відбудеться закриття ретро-сезону у Львові біля музею «Ретро Гараж».

Нагадаємо, музей техніки «Ретро Гараж» працює у Львові на вул. Вітовського з 2018 року. Його відкриття ініціював Андрій Гладун. В експозиції музею представлені ретро-автомобілі, як-от перше таксі Львова, мотоцикли тощо.