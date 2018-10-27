У Львові відкрилась виставка «Ретро Гараж». Фото дня

ФотоЄвген Кравс, 27 жовтня17600

До теми

У Львові відкрилась виставка «Ретро Гараж». Фото дня
фото Євгена Кравса
Відвідувачі можуть оглянути ретро-автомобілі, мотоцикли та велосипеди.

Львівський історичний музей у рамках святкування свого 125-річчя проводить виставку «Ретро Гараж» з колекції музею і приватних колекцій Андрія Гладуна та Тараса Майби.

Виставку організували у приміщенні Музею історії науки і техніки на вул. Вітовського,57а, у старому трамвайному демо. Планується, що у майбутньому частина виставки увійде до постійної експозиції Музею. Відвідувачі можуть оглянути ретро-автомобілі, мотоцикли та велосипеди.

Усі фото Євгена Кравса для ZAXID.NET

Наприкінці XIX століття на перехресті сучасних вулиць Вітовського, Героїв Небесної сотні і Сахарова було зведено першу львівську електростанцію і перше депо електричного трамвая. Донедавна ця видатна пам'ятка промислової архітектури і історії інфраструктури міста була занедбана і використовувалася лише частково Службою колії «Львівелектротрансу». Керівництво Львівського історичного музею розпочало втілювати в життя давню мрію – сучасний музей техніки, який би мав відкритися на території пам'ятки.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У пащі акули.
Як працює львівський музей оптичних ілюзій ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук