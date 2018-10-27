У Львові відкрилась виставка «Ретро Гараж». Фото дня

Відвідувачі можуть оглянути ретро-автомобілі, мотоцикли та велосипеди.

Львівський історичний музей у рамках святкування свого 125-річчя проводить виставку «Ретро Гараж» з колекції музею і приватних колекцій Андрія Гладуна та Тараса Майби.

Виставку організували у приміщенні Музею історії науки і техніки на вул. Вітовського,57а, у старому трамвайному демо. Планується, що у майбутньому частина виставки увійде до постійної експозиції Музею. Відвідувачі можуть оглянути ретро-автомобілі, мотоцикли та велосипеди.

Усі фото Євгена Кравса для ZAXID.NET

Наприкінці XIX століття на перехресті сучасних вулиць Вітовського, Героїв Небесної сотні і Сахарова було зведено першу львівську електростанцію і перше депо електричного трамвая. Донедавна ця видатна пам'ятка промислової архітектури і історії інфраструктури міста була занедбана і використовувалася лише частково Службою колії «Львівелектротрансу». Керівництво Львівського історичного музею розпочало втілювати в життя давню мрію – сучасний музей техніки, який би мав відкритися на території пам'ятки.