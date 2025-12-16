Дмитро Лубінець зустрівся з російською омбудсменкою

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч з російською так званою омбудсменкою Татьяною Москальковою та керівниками місій Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та Росії. Про результати зустрічі Дмитро Лубінець повідомив у своєму телеграм-каналі у вівторок, 16 грудня.

За словами Дмитра Лубінця, під час зустрічі з Москальковою він передав 2 тис. посилок для українських військовополонених. Крім того, сторони обговорили повернення незаконно затриманих цивільних українців та засуджених у Росії українських військовополонених. Дмитро Лубінець передав російській омбудсменці списки важкопоранених, важкохворих, затриманих та військовополонених громадян України, що перебувають на території Росії. Також Лубінець та Москалькова «досягли домовленостей щодо верифікації осіб, зниклих безвісти за особливих обставин».

«Також за результатами попередньої системної роботи провели процедуру взаємного воззʼєднання сімей. На територію України з РФ та тимчасово окупованих територій повернулися 15 наших громадян, більшість з яких маломобільні. Їх доставлять до лікарні для надання першої медичної допомоги, необхідної підтримки та супроводу», – повідомив Дмитро Лубінець.

Крім того, Дмитро Лубінець повідомив про повернення 45 громадян України, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців на території Росії.

Нагадаємо, 28 листопада стало відомо, що Україна передала Росії 30 її цивільних громадян.