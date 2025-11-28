Росії передали 30 цивільних

Україна протягом двох днів передала Росії 30 її громадян. Про це у п’ятницю, 28 листопада, повідомили у офіційному телеграм-каналі проєкту «Хочу жить».

Передача росіян відбувалась у два етапи. У четвер, 27 листопада, Україна передала Росії 14 її громадян, а 28 листопада – ще 16.

«Україна діє у рамках правового поля та міжнародного гуманітарного права. На відміну від путінського режиму, ми не поводимося з людьми як із заручниками», – йдеться у повідомленні проєкту.

У «Хочу жить» також повідомили, що громадяни Росії, які мають повернутися на батьківщину, можуть зробити це безперешкодно, звернувшись до проєкту. Наголошується, що Україна й надалі передаватиме Росії її цивільних.

Додамо, що за інформацією уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, станом на грудень 2024 року у російському полоні перебувало понад 16 тис. цивільних українців.

У квітні 2025 року проєкт «Хочу к своим» повідомляв, що 300 громадян України, яких засудили за колабораціонізм, заявили про бажання виїхати до Росії в обмін на українців, які перебувають у російському полону.

2 жовтня під час чергового обміну військовополоненими Україна повернула з російського полону 185 захисників та 20 цивільних.

22 листопада стало відомо, що Україна повернула з Білорусі 31 українця. Йдеться про жінок та чоловіків, яких затримали та засудили до ув’язнення строком від двох до 11 років. Вік наймолодшої звільненої українки – 18 років, найстаршому – 58 років.