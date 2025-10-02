2 жовтня Україна та Росія здійснили черговий обмін полоненими

У четвер, 2 жовтня, Україна та Росія здійснили черговий обмін полоненими. До України повернули 185 військових та 20 цивільних. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами президента, до 183 повернутих з полону військових – рядові та сержанти, ще двоє – офіцери. Йдеться про бійців Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Військові виконували бойові завдання у Маріуполі, зокрема, й на заводі «Азовсталь», а також обороняли Чорнобильську атомну електростанцію. Більшість з них перебували у полоні ще з 2022 року. Також до України повернули 20 цивільних громадян.

«Дякуємо всім, хто робить обміни можливими. Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тис. наших людей. Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо», – написав Володимир Зеленський.

У Координаційному штабі з питань поводженя з військовополоненими уточнили, що звільнені бійці захищали Україну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямках. Наймолодшому звільненому захиснику 26 років, найстаршому – 59 років.

«Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати», – повідомили у Коордштабі.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, на батьківщину повернулись цивільні українці, яких росіяни незаконно затримали на початку повномасштабного вторгнення.

«Багато кого забрали просто з дому. Наймолодшому поверненому цивільному українцю 25 років, а найстаршому – 60 років», – розповів Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, попередній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 24 серпня. Тоді разом із військовими до України повернулись восьмеро цивільних.