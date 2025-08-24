Більшість зі звільнених українців були в полоні ще з 2022 року

У неділю, 24 серпня, Україна і Росія провели новий етап обміну полоненими. Додому повернулися військові та 8 цивільних українців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Сьогодні наші люди повертаються додому. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року», – йдеться у повідомленні президента.

За даними Координаційного штабу, згідно з домовленостями у Стамбулі були повернені додому українські військові та 8 цивільних українців. Серед звільнених воїнів є представники десантно-штурмових, повітряних, військово-морських сил, а також воїни ТрО, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

«Усі звільнені оборонці належать до рядового та сержантського складу. Майже всі вони провели в полоні понад три роки», – зазначають у повідомленні.

Військовослужбовці обороняли місто Маріуполь, Луганський, Донецький, Харківський, Запорізький, Херсонський, Миколаївський, Київський, Сумський напрямки, а також охороняли Чорнобильську АЕС.

Також з полону вдалося повернути двох журналістів: Дмитра Хилюка та Марка Каліуша. Їх затримали окупанти у 2022 та 2023 роках. Серед звільнених цивільних громадян також є медик Сергій Ковальов з батальйону «Госпітальєри», який рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі «Азовсталь». Крім цього, додому повернувся і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко.

«Визволені українці отримають повний спектр необхідної медичної допомоги. Кожен із них пройде медичне обстеження та відповідне лікування. Також вони отримають передбачені державою виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі», – додали у Координаційному штабі.

Нагадаємо, у четвер, 14 серпня, з російського полону повернули 84 українці: 33 військових та 51 цивільних, яких незаконно утримували або засудили росіяни.