Україна повернула додому 84 українця

У четвер, 14 серпня, з російського полону повернули 84 українці: 33 військових та 51 цивільних, яких незаконно утримували або засудили росіяни. Про це у четвер, 14 серпня, повідомили президент Володимир Зеленський, омбудсмен Дмитро Лубінець та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Серед звільнених сьогодні цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років. Серед звільнених військових – захисники Маріуполя. Вдячний усім, хто допомагає нам продовжувати звільняти українських полонених», – повідомив Володимир Зеленський.

Як уточнив Дмитро Лубінець, визволені цивільні – політичні в’язні, медики та ті, кого росіяни затримали на окупованих територіях до та після початку повномасштабного вторгнення. Найстаршому звільненому цивільному – 74 роки.

«Є три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них – вчителька початкової школи, позбавлена волі у 2019 році. Є 27-річний хлопець, якого окупанти незаконно позбавили волі у 2016 році. На той час йому було лише 18 років», – додали у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Також у межах обміну до України повернули військових ЗСУ, у тому числі бійців військово-морських сил, та прикордонників. Найстаршому повернутому захиснику 49 років, наймолодшому – 25. Зокрема, з неволі повернулись 10 офіцерів.

Зазначається, що всім експолоненим нададуть необхідну допомогу. Вони пройдуть медичний огляд та отримають лікування.

«Будуть забезпечені всім необхідним на перший час, отримають належні виплати та пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі», – зазначили у коордштабі.

Нагадаємо, 28 липня Володимир Зеленський повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з полону вдалося визволити понад 5,8 тис. українців.