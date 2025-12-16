На Львівщині вперше поховали неопізнаних захисників
Новини Львова від ZAXID.NET за 16 грудня
У вівторок, 16 грудня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Знайшли пістолет кілера. СБУ оголосила про нові докази у справі вбивства Андрія Парубія.
- Засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Цього разу заслухали одоролога – експерта із запахів.
- Чужих захисників не буває. У селищі Івано-Франкове біля Львова поховали шістьох невідомих воїнів.
- Активна фаза робіт. У Львові на Голосківському кладовищі триває будівництво крематорію.
- Рейдерам стоп. Митці вимагають зберегти кераміко-скульптурну фабрику на вул. Мучній.
- Навчально-практичний центр металообробки. Справжній технохаб відкрили у Львові у професійному училищі № 20.
