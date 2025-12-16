Бійці з Рівненщини на псевдо Повар і Текіла

Двоє бійців Національної гвардії з Рівненщини понад 160 днів безперервно утримували позицію на лінії зіткнення. Про історію військовослужбовців із позивними Повар і Текіла у вівторок, 16 грудня, повідомили у військовій частині 3045 НГУ, яка дислокується у Вараші.

Військові майже пів року тримали оборону на одному з напрямків поблизу Покровська Донецької області. За цей час вони перебували під постійними мінометними та артилерійськими обстрілами, зазнавали атак дронів і піхотних штурмів, а також брали участь у стрілецьких боях із противником. Окрім спостереження та розвідки, гвардійці допомагали евакуювати поранених побратимів.

На позицію Повар і Текіла заходили разом із ще одним бійцем на псевдо Музикант. Завдяки маскуванню військові тривалий час залишалися непоміченими, однак згодом противник виявив їхнє розташування. Під час одного з боїв Музикант отримав поранення, його евакуювали, після чого двоє гвардійців продовжили тримати позицію самі. На кілька місяців можливості для відходу зникли повністю.

Побут на позиції був мінімальним: постійні чергування, обмежений запас води та їжі, пересування лише в сутінках, щоб не видати себе ворожим дронам. Воду брали з найближчого джерела, а для світла й тепла інколи використовували окопну свічку.

«Найважче – мінометні обстріли, коли укриття буквально розривається над головою. Вижили завдяки дисципліні та підтримці одне одного. На позиції найважливіше – вода, боєкомплект, медицина і напарник», – розповів гвардієць на псевдо Повар.

За його словами, триматися допомагали думки про родину та відповідальність за побратима. Зв’язок із рідними вдавалося підтримувати зрідка – через радіостанцію командира, яку прикладали до мобільного телефону.

Під час оборони обидва бійці неодноразово зазнавали контузій і вступали у стрілецькі сутички з ворогом. Лише нещодавно вдалося провести ротацію – під обстрілами до них дісталися побратими, які замінили оборонців. Наразі Повар і Текіла відновлюють сили та готуються передавати бойовий досвід іншим військовим.

Нагадаємо, у жовтні цього року ZAXID.NET повідомляв історію двох бійців 115-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ Олександра Тішаєва та Олександра Аліксєєнка, які також вдвох утримували позиції на лінії зіткнення понад 160 днів.