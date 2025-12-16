Церква і дзвіниця є пам'ятками національного значення

У селі Верхня Рожанка на Стрийщині відреставрували дерев’яну дзвіницю і почали реставрацію церкви Зіслання Святого Духа. Обидві будівлі є пам’ятками національного значення. Про це повідомили в департаменті архітектури та розвитку містобудування ЛОВА.

На відновлення дзвіниці з обласного бюджету виділили 453,4 тис. гривень. Всіма роботами займалася Славська територіальна громада – від укладання охоронного договору до отримання дозволу на початок реставраційних робіт.

Відреставрована дзвіниця у селі Верхня Рожанка (фото ЛОВА)

«Упродовж року відбувалися виїзні наради безпосередньо в територіальних громадах Стрийщини, які дали змогу глибше ознайомитися зі станом та унікальністю пам’яток на місцях. Головна мета цих виїздів – дізнатися більше про культурні особливості кожної з 14 громад регіону та спільно напрацювати оптимальну стратегію збереження й промоції культурної спадщини Стрийщини», – зазначили у департаменті.

Станом на сьогодні завершено реставрацію дзвіниці та розпочато роботи на храмі національного значення – дерев’яній церкві Зіслання Святого Духа.

Церква Зіслання Святого Духа у селі Верхня Рожанка – чинна дерев’яна церква бойківського типу. Її збудували 1804 року, про що свідчить напис на зрубі. У 1877 році біля церкви звели дзвіницю. До 1939 року церквою опікувалися брати барони Гредлі зі Сколього. Нині церква та дзвіниця мають статус пам’ятки архітектури національного значення.