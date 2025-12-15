Кожна школа визначає дати канікул самостійно

Уже наступного тижня львівські школярі підуть на зимові канікули. Більшість шкіл вирішили запровадити канікули із 24 грудня 2025 року, але й навчальні заклади, де канікули розпочнуться раніше. Відпочиватиме більшість школярів до 11 січня 2026 року.

Львівська міськрада повідомила ZAXID.NET детальний графік зимових канікул у всіх школах, адже кожен навчальний заклад визначає дати канікул самостійно.

Графік зимових канікул у львівських школах (2025-2026):

Галицький район:

Львівська академічна гімназія при НУ «Львівська політехніка» – 24.12.2025 - 07.01.2026

Львівська лінгвістична гімназія Львівської міської ради – 24.12.2025 - 11.01.2026

Ліцей «Галицький» Львівської міської ради – 24.12.2025 - 11.01.2026

Львівська державна комунальна СЗШ №3 – 24.12.2025 - 11.01.2026

Початкова школа №4 Львівської міської ради – 22.12.2025 - 04.01.2026

СЗШ №9 – 24.12.2025 - 11.01.2026

Ліцей №10 імені святої Марії Магдалени ЛМР – 24.12.2025 - 06.01.2026

СЗШ №27 м. Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького – 24.12.2025 - 06.01.2026

Ліцей №28 Львівської міської ради – 24.12.2025 - 07.01.2026

СЗШ №34 ім. М. Шашкевича м. Львова – 22.12.2025 - 09.01.2026

Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов – 22.12.2025 - 04.01.26,

09.02.2026 - 15.02.2026

Ліцей №52 Львівської міської ради – 24.12.2025 - 11.01.2026

Середня загальноосвітня школа №62 – 24.12.2025 - 11.01.2026

Заклад загальної середньої освіти №87 Львівської міської ради імені Ірини Калинець – 24.12.2025 - 11.01.2026

Франківський район:

Ліцей №2 Львівської міської ради – 24.12.2025 - 11.01.2026

Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

Ліцей №17 ЛМР – 24.12.2025 - 07.01.2026

Початкова школа «Джерельце» ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

СЗШ І-ІІІ ступенів №31 м. Львова – 24.12.2025 - 06.01.2026

СЗШ І-ІІІ ступенів №36 м. Львова – 24.12.2025 - 06.01.2026

Ліцей №45 ЛМР – 24.12.2025 - 06.01.2026

Ліцей №46 ім. В'ячеслава Чорновола ЛМР – 24.12.2025 - 06.01.2026

СЗШ І-ІІІ ступенів №48 м. Львова – 24.12.2025 - 06.01.2026

СЗШ І-ІІІ ступенів №50 м. Львова – 24.12.2025 - 06.01.2026

Ліцей №51 імені Івана Франка ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

СЗШ І-ІІІ ступенів №55 м. Львова – 24.12.2025-11.01.2026

Ліцей №66 ЛМР – 20.12.2025 - 04.01.2026

Ліцей імені Івана Пулюя ЛМР – 22.12.2025 - 11.01.2026, 30.01.2026, 27.02.2026

Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса ЛМР – 24.12.2025 - 06.01.2026

Ліцей імені Василя Симоненка ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

Класична гімназія при ЛНУ імені Івана Франка – 24.12.2025 - 06.01.2026

Ліцей «Європейський» ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

Початкова школа «Школа радості» ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

Початкова школа «Малюк» ЛМР – 24.12.2025 - 06.01.2026

Ліцей «Надія» ЛМР – 24.12.2025 - 06.01.2026

Сихівський район:

СЗШ №1 м. Львова – 24.12.2025 - 11.01.2026

СЗШ №13 – 24.12.2025 - 11.01.2026

СЗШ №32 – 24.12.2025 - 11.01.2026

СЗШ №72 – 24.12.2025 - 11.01.2026

СЗШ №73 – 24.12.2025 - 11.01.2026

СЗШ №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської – 24.12.2025 - 11.01.2026

СЗШ №86 – 24.12.2025 - 11.01.2026

СЗШ №90 – 24.12.2025 - 11.01.2026

Ліцей №93 ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

СЗШ №95 – 24.12.2025 - 11.01.2026

СЗШ №96 МЖК-1 – 24.12.2025 - 11.01.2026

СЗШ №98 – 24.12.2025 - 11.01.2026

Ліцей «Оріяна» ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

Ліцей «Інтелект» ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

Ліцей «Сихівський» ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

Ліцей №80 ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

Початкова школа «Первоцвіт» ЛМР – 24.12.2025 - 06.01.2026

Початкова школа «Дивосвіт» ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

Гімназія «Тривіта» ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

НВК «Школа-гімназія І-ІІІ ступенів Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких» – 24.12.2025 - 09.01.2026

Личаківський район:

Ліцей №6 ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

Ліцей «Львівський» ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

Львівська СЗШ І-ІІІ ступенів №7 ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

Ліцей №8 ЛМР – 24.12.2025 - 07.01.2026

Початкова школа «Крок за кроком» ЛМР – 24.12.2025 - 07.01.2026

Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів «Лідер» з різними формами навчання –

24.12.2025 - 10.01.2026

Ліцей №21 ЛМР – 22.12.2025 - 11.01.2026

Ліцей №24 ім. М. Конопницької ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

СЗШ І-ІІІ ступенів №29 м. Львова – 24.12.2025 - 09.01.2026

Ліцей №37 ЛМР – 24.12.2025 - 09.01.2026

СЗШ №42 м. Львова – 24.12.2025 - 11.01.2026. Додаткові канікули для 1-х класів 16.02.2026 - 20.02.2026

СЗШ І-ІІІ ступенів №47 м. Львова – 24.12.2025 - 11.01.2026

СЗШ І-ІІІ ступенів №49 м. Львова – 25.12.2025 - 06.01.2026

СЗШ №63 м. Львова – 24.12.2025 - 11.01.2026 р.

Ліцей №70 ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

Львівська СЗШ І-ІІІ ступенів №71 ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №82 ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

Ліцей «Просвіта» ЛМР – 24.12.2025 - 10.01.2026

Гімназія «Провесінь» ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

Початкова школа «Дзвіночок» ЛМР – 24.12.2025 - 13.01.2026

Загальноосвітня школа «Берегиня» м. Львова – 24.12.2025 - 11.01.2026

Підбірцівський ліцей ЛМР – 24.12.2025-11.01.2025

Лисиничівська гімназія ЛМР – 27.10.2025 - 31.10.2025

Шевченківський район:

СЗШ І-ІІІ ступенів №20 м. Львова – 24.12.2025 - 06.01.2026

СЗШ №22 ім. В. Стефаника м. Львова – 24.12.2025 - 11.01.2026

СЗШ №23 м. Львова – 24.12.2025 - 11.01.2026

СЗШ №30 – 24.12.2025 - 11.01.2026

СЗШ №33 м. Львова – 24.12.2025 - 04.01.2026

Ліцей №38 ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №43 ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

Львівська СЗШ І-ІІІ ступенів №44 ім. Т.Г. Шевченка – 24.12.2025 - 11.01.2026

СЗШ №41 м. Львова – 24.12.2025 - 11.01.2026

Початкова школа №53 ЛМР – 22.12.2025 - 11.01.2026

Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов – 24.12.2025 - 11.01.2026

СЗШ №54 м. Львова – 24.12.2025 - 11.01.2026

Ліцей №57 імені Короля Данила ЛМР – 20.12.2025 - 11.01.2026

СЗШ І-ІІІ ступенів №78 м. Львова – 24.12.2025 - 11.01.2026

Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

СЗШ І-ІІІ ступенів №91 м. Львова – 24.12.2025 - 06.01.2026

СЗШ №92 м. Львова – 24.12.2025 - 07.01.2026

Ліцей №94 ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

СЗШ школа №97 м. Львова – 24.12.2025 - 11.01.2026

СЗШ школа №99 м. Львова – 24.12.2025 - 11.01.2026

СЗШ школа №100 м. Львова – 24.12.2025 - 07.01.2026

НВК «Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей» – 22.12.2025 - 07.01.2026

Львівська правнича гімназія – 24.12.2025 - 09.01.2026

НВК «Школа комп'ютерних технологій – Львівський технологічний ліцей» – 24.12.2025 - 07.01.2026

Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги ЛМР – 22.12.2025 - 07.01.2026

Великогрибовицький ліцей ЛМР – 22.12.2025 - 07.01.2026

Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця ЛМР – 24.12.2025 - 10.01.2026

Грядівська гімназія ЛМР – 24.12.2025 - 12.01.2026

Зарудцівська гімназія ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

Малехівська гімназія ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

Малогрибовицька початкова школа ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026

Залізничний район: