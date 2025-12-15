Львівська міськрада повідомила графік зимових канікул у всіх школах
Кожна школа визначає дати канікул самостійно
Уже наступного тижня львівські школярі підуть на зимові канікули. Більшість шкіл вирішили запровадити канікули із 24 грудня 2025 року, але й навчальні заклади, де канікули розпочнуться раніше. Відпочиватиме більшість школярів до 11 січня 2026 року.
Львівська міськрада повідомила ZAXID.NET детальний графік зимових канікул у всіх школах, адже кожен навчальний заклад визначає дати канікул самостійно.
Графік зимових канікул у львівських школах (2025-2026):
Галицький район:
- Львівська академічна гімназія при НУ «Львівська політехніка» – 24.12.2025 - 07.01.2026
- Львівська лінгвістична гімназія Львівської міської ради – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Ліцей «Галицький» Львівської міської ради – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Львівська державна комунальна СЗШ №3 – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Початкова школа №4 Львівської міської ради – 22.12.2025 - 04.01.2026
- СЗШ №9 – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Ліцей №10 імені святої Марії Магдалени ЛМР – 24.12.2025 - 06.01.2026
- СЗШ №27 м. Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького – 24.12.2025 - 06.01.2026
- Ліцей №28 Львівської міської ради – 24.12.2025 - 07.01.2026
- СЗШ №34 ім. М. Шашкевича м. Львова – 22.12.2025 - 09.01.2026
- Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов – 22.12.2025 - 04.01.26,
- 09.02.2026 - 15.02.2026
- Ліцей №52 Львівської міської ради – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Середня загальноосвітня школа №62 – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Заклад загальної середньої освіти №87 Львівської міської ради імені Ірини Калинець – 24.12.2025 - 11.01.2026
Франківський район:
- Ліцей №2 Львівської міської ради – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Ліцей №17 ЛМР – 24.12.2025 - 07.01.2026
- Початкова школа «Джерельце» ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- СЗШ І-ІІІ ступенів №31 м. Львова – 24.12.2025 - 06.01.2026
- СЗШ І-ІІІ ступенів №36 м. Львова – 24.12.2025 - 06.01.2026
- Ліцей №45 ЛМР – 24.12.2025 - 06.01.2026
- Ліцей №46 ім. В'ячеслава Чорновола ЛМР – 24.12.2025 - 06.01.2026
- СЗШ І-ІІІ ступенів №48 м. Львова – 24.12.2025 - 06.01.2026
- СЗШ І-ІІІ ступенів №50 м. Львова – 24.12.2025 - 06.01.2026
- Ліцей №51 імені Івана Франка ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- СЗШ І-ІІІ ступенів №55 м. Львова – 24.12.2025-11.01.2026
- Ліцей №66 ЛМР – 20.12.2025 - 04.01.2026
- Ліцей імені Івана Пулюя ЛМР – 22.12.2025 - 11.01.2026, 30.01.2026, 27.02.2026
- Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса ЛМР – 24.12.2025 - 06.01.2026
- Ліцей імені Василя Симоненка ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Класична гімназія при ЛНУ імені Івана Франка – 24.12.2025 - 06.01.2026
- Ліцей «Європейський» ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Початкова школа «Школа радості» ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Початкова школа «Малюк» ЛМР – 24.12.2025 - 06.01.2026
- Ліцей «Надія» ЛМР – 24.12.2025 - 06.01.2026
Сихівський район:
- СЗШ №1 м. Львова – 24.12.2025 - 11.01.2026
- СЗШ №13 – 24.12.2025 - 11.01.2026
- СЗШ №32 – 24.12.2025 - 11.01.2026
- СЗШ №72 – 24.12.2025 - 11.01.2026
- СЗШ №73 – 24.12.2025 - 11.01.2026
- СЗШ №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської – 24.12.2025 - 11.01.2026
- СЗШ №86 – 24.12.2025 - 11.01.2026
- СЗШ №90 – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Ліцей №93 ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- СЗШ №95 – 24.12.2025 - 11.01.2026
- СЗШ №96 МЖК-1 – 24.12.2025 - 11.01.2026
- СЗШ №98 – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Ліцей «Оріяна» ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Ліцей «Інтелект» ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Ліцей «Сихівський» ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Ліцей №80 ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Початкова школа «Первоцвіт» ЛМР – 24.12.2025 - 06.01.2026
- Початкова школа «Дивосвіт» ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Гімназія «Тривіта» ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- НВК «Школа-гімназія І-ІІІ ступенів Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких» – 24.12.2025 - 09.01.2026
Личаківський район:
- Ліцей №6 ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Ліцей «Львівський» ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Львівська СЗШ І-ІІІ ступенів №7 ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Ліцей №8 ЛМР – 24.12.2025 - 07.01.2026
- Початкова школа «Крок за кроком» ЛМР – 24.12.2025 - 07.01.2026
- Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів «Лідер» з різними формами навчання –
- 24.12.2025 - 10.01.2026
- Ліцей №21 ЛМР – 22.12.2025 - 11.01.2026
- Ліцей №24 ім. М. Конопницької ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- СЗШ І-ІІІ ступенів №29 м. Львова – 24.12.2025 - 09.01.2026
- Ліцей №37 ЛМР – 24.12.2025 - 09.01.2026
- СЗШ №42 м. Львова – 24.12.2025 - 11.01.2026. Додаткові канікули для 1-х класів 16.02.2026 - 20.02.2026
- СЗШ І-ІІІ ступенів №47 м. Львова – 24.12.2025 - 11.01.2026
- СЗШ І-ІІІ ступенів №49 м. Львова – 25.12.2025 - 06.01.2026
- СЗШ №63 м. Львова – 24.12.2025 - 11.01.2026 р.
- Ліцей №70 ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Львівська СЗШ І-ІІІ ступенів №71 ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №82 ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Ліцей «Просвіта» ЛМР – 24.12.2025 - 10.01.2026
- Гімназія «Провесінь» ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Початкова школа «Дзвіночок» ЛМР – 24.12.2025 - 13.01.2026
- Загальноосвітня школа «Берегиня» м. Львова – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Підбірцівський ліцей ЛМР – 24.12.2025-11.01.2025
- Лисиничівська гімназія ЛМР – 27.10.2025 - 31.10.2025
Шевченківський район:
- СЗШ І-ІІІ ступенів №20 м. Львова – 24.12.2025 - 06.01.2026
- СЗШ №22 ім. В. Стефаника м. Львова – 24.12.2025 - 11.01.2026
- СЗШ №23 м. Львова – 24.12.2025 - 11.01.2026
- СЗШ №30 – 24.12.2025 - 11.01.2026
- СЗШ №33 м. Львова – 24.12.2025 - 04.01.2026
- Ліцей №38 ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №43 ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Львівська СЗШ І-ІІІ ступенів №44 ім. Т.Г. Шевченка – 24.12.2025 - 11.01.2026
- СЗШ №41 м. Львова – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Початкова школа №53 ЛМР – 22.12.2025 - 11.01.2026
- Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов – 24.12.2025 - 11.01.2026
- СЗШ №54 м. Львова – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Ліцей №57 імені Короля Данила ЛМР – 20.12.2025 - 11.01.2026
- СЗШ І-ІІІ ступенів №78 м. Львова – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- СЗШ І-ІІІ ступенів №91 м. Львова – 24.12.2025 - 06.01.2026
- СЗШ №92 м. Львова – 24.12.2025 - 07.01.2026
- Ліцей №94 ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- СЗШ школа №97 м. Львова – 24.12.2025 - 11.01.2026
- СЗШ школа №99 м. Львова – 24.12.2025 - 11.01.2026
- СЗШ школа №100 м. Львова – 24.12.2025 - 07.01.2026
- НВК «Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей» – 22.12.2025 - 07.01.2026
- Львівська правнича гімназія – 24.12.2025 - 09.01.2026
- НВК «Школа комп'ютерних технологій – Львівський технологічний ліцей» – 24.12.2025 - 07.01.2026
- Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги ЛМР – 22.12.2025 - 07.01.2026
- Великогрибовицький ліцей ЛМР – 22.12.2025 - 07.01.2026
- Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця ЛМР – 24.12.2025 - 10.01.2026
- Грядівська гімназія ЛМР – 24.12.2025 - 12.01.2026
- Зарудцівська гімназія ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Малехівська гімназія ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Малогрибовицька початкова школа ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
Залізничний район:
- Ліцей №15 ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Ліцей №18 ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- СЗШ №40 м. Львова – 24.12.2025 - 07.01.2026
- Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови – 24.12.2025 - 06.01.2026
- Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв – 24.12.2025 - 11.01.2026
- СЗШ №60 м. Львова – 20.12.2025-04.01.2026
- Ліцей «Гроно» ЛМР – 24.12.2025 - 06.01.2026
- СЗШ №65 м. Львова – 22.12.2025 - 09.01.2026
- СЗШ №67 м. Львова – 23.12.2025 - 04.01.2026
- СЗШ №68 м. Львова – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Ліцей №74 імені Марійки Підгірянки ЛМР – 22.12.2025 - 06.01.2026
- Ліцей №75 імені Лесі Українки ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- СЗШ №77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Львівська гімназія «Євшан» – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ імені Івана Франка – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Початкова школа «Арніка» ЛМР – 22.12.2025 - 02.01.2026
- Початкова школа «Один, два, три» ЛМР – 24.12.2025 - 06.01.2026
- Початкова школа «Світанок» ЛМР – 24.12.2025 - 11.01.2026
- Рясне-Руський ліцей Львівської міської ради – 24.12.2025 - 11.01.2026
