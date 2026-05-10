Львівський хор «Гомін» збирав гроші для військових

Львівський хор «Гомін» Львівського органного залу завершив гастролі Північною Америкою. Під час концертної поїздки учасникам колективу вдалося зібрати 6 млн грн на потреби Збройних сил України.

Як повідомив колектив, у рамках туру вони дали 18 концертів, зокрема в Оттаві, Монреалі, Торонто, Вінніпезі, Едмонтоні, Калґарі, Ванкувері та Сакраменто. Під час гастролей їм вдалося зібрати 6 млн грн на потреби ЗСУ.

«Ми співали українські ретро-пісні разом із вами у США та Канаді, бачили повні зали, щирі сльози, усмішки й відчували, як музика об’єднує українців навіть за тисячі кілометрів від дому. Дякуємо кожному, хто долучився до підтримки наших захисників і захисниць. До нових зустрічей. І нехай українська пісня продовжує єднати нас всюди у світі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що хор «Гомін» не вперше збирає гроші для військових. До прикладу, під час туру містами Європи хору вдалося зібрати 10 млн грн для українських військових, з яких 1 млн грн передали на наймасштабніший в історії України збір на антишахедні дрони. Під час різдвяного туру львівському хору вдалося зібрати 5 млн грн на реабілітацію ветеранів.