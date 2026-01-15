Під час різдвяного туру Україною вдалось зібрати 5 млн грн та закрити збір «Незламні люди незламної країни»

Хор «Гомін» Львівського органного залу закрив ще один благодійний збір, передавши 5 млн грн на підтримку реабілітаційного центру Unbroken. За ці гроші створять артмайстерню для ветеранів.

Як повідомили 15 січня на сторінці хору, під час різдвяного туру Україною вдалось зібрати 5 млн грн та закрити збір «Незламні люди незламної країни».

«Ці кошти допоможуть 1000 людям, які повернулися з полону та усім ветеранам, які проходять реабілітацію в UNBROKEN. На них буде створено артмайстерню та запущено програму музичної терапії. Ми пишаємося кожним із вас. Кожним українцем і українкою, які підтримують військових та ветеранів», – повідомив хор «Гомін».

«Львів має унікальні феномени. Хор “Гомін” — це феномен, який сьогодні знає весь світ, його обожнюють мільйони людей. UNBROKEN вже прийняв на лікування понад 25 тисяч людей. І ці феномени сьогодні разом. Тому я дуже щасливий жити в місті разом з вами, де такі прекрасні люди, які творять такі прекрасні речі», — зазначив очільник міста Андрій Садовий.

Фото Романа Балука

Національний реабілітаційний центр Unbroken – це найбільший в Україні медичний простір. Тут захисники та цивільні, дорослі та діти, які постраждали від війни, проходять повний цикл лікування: від екстреної допомоги до протезування та психологічної реабілітації.

Нагадаємо, що хор «Гомін» не вперше збирає гроші для військових. До прикладу, під час європейського туру львівський хор зібрав 10 млн грн для ЗСУ. Художній керівник хору Вадим Яценко розповідав, що «Гомін» має дві місії – нести українську пісню та допомагати фронту.