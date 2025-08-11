У понеділок, 11 серпня, у Львові заклали капсулу на місці майбутнього унікального простору «Майстерня», де мистецтво допомагатиме працювати з травмою, відновлювати внутрішні сили, будувати нові зв’язки між людьми та знаходити нові сенси життя. Проєкт є частиною екосистеми людяності Unbroken, який створюється завдяки місту-побратиму Фрайбург. На закладання капсули до Львова особисто приїхав мер німецького міста Мартін Горн. Зробив він це спільно із міським головою Львова Андрієм Садовим.

Новий громадський артпростір створять у відреконструйованій промисловій будівлі, котельні, що на вул. Шімзерів, 1а. Це приміщення вже давно не функціонує. Міський голова Львова зазначив, що така «Майстерня» критично важлива для міста.

«Будь-яка фізична реабілітація – потребує психологічної підтримки, а саме мистецтво є великою частиною ментальної підтримки. Тому хлопці й дівчата, які отримали важкі поранення, вони повинні бути дотичні до мистецтва: ліпити, малювати», – сказав Андрій Садовий.

Міський голова Львова додав, що німецьке місто Фрайбург вже не вперше під час війни допомагає Львову.

«Ми цілий поверх в центрі реабілітації Unbroken присвятили Фрайбургу, бо вони це профінансували. Дуже багато проєктів вони підтримують», – зазначив Андрій Садовий.

«Наше партнерство і дружба має різні формати. Ми починали з генераторів, була і медична підтримка. Зараз йдеться не лише про людське тіло, а й про ментальний стан. Раніше ще не було такої великої пожертви для міста-партнера з боку Фрайбурга, як це було зроблено для Львова. Коли почалося повномасштабне вторгнення наші люди активно відгукнули й місто подвоює всі пожертви, які дають люди. І на цей проєкт ми разом даємо один млн євро», – розповів мер німецького міста Мартін Горн.

«Майстерня» (Maysternya) – це безпечний простір Unbroken Art для психологічного відновлення та комунікації цивільних, військових, ветеранів та всіх, кого торкнулася війна. Через артпрактики та арттерапію там люди отримуватимуть підтримку, проживатимуть травму та поступово відновлюватимуться ментально.

Візуалізація ЛМР

«Майстерня» пропонуватиме:

мистецькі практики та арттерапію: скульптура, кераміка, музика, перформанси;

освіту: лекції, тренінги, навчальні резиденції, що вчать працювати з травмою та відкривають нові творчі професії;

майстерні: обладнані простори (скульптурний цех, керамічний зал, конференц-зал) для групових та індивідуальних занять, фахова мистецька бібліотека;

обміни та резиденції: національні й міжнародні проєкти, що об’єднують митців, арттерапевтів та постраждалих від війни.

Unbroken – це екосистема людяності, що допомагає військовим, ветеранам і цивільним, які пережили травму, відновити своє життя та знайти новий сенс у нових обставинах. Unbroken Art, частина екосистеми Unbroken, яка створює умови для психологічного відновлення та посттравматичного зростання, де мистецтво перетворює біль на силу, а спільний досвід – на нові можливості.