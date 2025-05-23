Центр працює на вул. Науковій, 59-61

У п’ятницю, 23 травня, у Львові на вул. Науковій, 59-61 запрацював Центр життєстійкості. Це простір, куди може звернутися кожен, хто потребує психологічної чи соціальної допомоги. Усі послуги там безкоштовні. Про це повідомили у Львівській міській раді.



Центр працюватиме для всіх: військових, ветеранів, переселенців, багатодітних родин, батьків, які самостійно виховують дітей, людей у складних життєвих обставинах або просто тих, хто відчуває, що не справляється.

Приміщення має 170 м2, у ньому є кілька зон – для індивідуальних та групових занять, кімната для ігор з дітьми та кабінет з психологом. На ремонт та обмеблювання ЮНІСЕФ виділив п’ять млн грн. Львівська міська рада облаштувала територію, зробивши її інклюзивною.

«У час, коли війна вплинула на кожну українську родину, вкрай важливо мати місце, де тебе вислухають, не осудять і реально допоможуть. Тут працюють фахівці, які знають, як підтримати, допомогти заспокоїтись і зібратися докупи. Це як соціальний ЦНАП — тільки замість довідок тут дають підтримку. Мама може навіть залишити на годинку свою дитину і вирішити якісь свої нагальні чи особисті справи», — сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

У Центрі уже діють групи «Батьківство без стресу» та підлітковий курс «Самодопомога+». Також відбуваються зустрічі на теми емоційного інтелекту, підліткової комунікації тощо. Один із ключових напрямів – навчання навичкам надання першої психологічної допомоги.

Центр діє на базі Львівського міського центру соціальних послуг і реабілітації «Джерело» і відкритий з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, у п’ятницю – до 16:00.

Це лише перший Центр життєстійкості у Львові – невдовзі планують відкрити ще один на вул. Грінченка, 163, у Шевченківському районі. Загалом такі центри мають з’явитися в кожному районі міста. Такі центри працюють у кожній області України: 218 вже відкрили в різних громадах.

(Усі фото Романа Балука)

На відкриття Центру до Львова приїхала міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович та понад 20 представників високого рівня, зокрема, міністрів держав Європи, які зібралися у Львові на Саміті, щоб поділитися досвідом та напрацювати спільні інноваційні рішення у відповідь на демографічні виклики, які постають перед всім європейським континентом.

Участь у заході взяли міністри та представники з Австрії, Данії, Естонії, Ірландії, Латвії, Литви, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Португалії, Польщі, Угорщини, Фінляндії, Чехії та Швеції, а також представники ОЕСР та Світового банку.