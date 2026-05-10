Фабіо Вордлі не зумів розвинути свій успіх

У ніч на неділю, 10 травня, у Манчестері на арені Co-op Live відбувся бій між чемпіоном світу у надважкій вазі за версією WBO Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) та ексчемпіоном світу Даніелем Дюбуа (23-3-0, 22 КО). Поєдинок завершився перемогою останнього нокаутом в 11 раунді.

Вже на 12-й секунді Вордлі шокував суперника, відправивши його в нокдаун. «Динаміт» зміг отямитися і почав огризатися. Попри це у третьму раунді він знову опинився на канвасі, але знову спромігся піднятися і продовжити бій.

Потрохи Даніель почав перехоплювати ініціативу і з шостого раунду вже просто гамселив суперника. Обличчя Вордлі було залите кров’ю – медики виявили серйозне пошкодження носа, але він відмовився зупиняти бій.

Боксери демонстрували справжнє шоу, влаштувавши розмін в центрі рингу, без будь-якого захисту. Однак Вордлі почав все більше пропускати і рефері зупинив бій в 11-му раунді. Дюбуа став дворазовим чемпіоном світу!

Нагадаємо, раніше поясом WBO володів Олександр Усик, поки не вирішив добровільно відмовитись від титулу.