За квітень українські безпілотні комплекси виконали майже 357 тис. бойових завдань

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у п’ятницю, 8 травня, повідомив, що Росія різко посилює систему протидії українським ударним безпілотникам. За даними розвідки, росіяни позапланово формують ще 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї для боротьби з БпЛА.

За словами Сирського, у 2026 році Росія планує виготовити 7,3 млн FPV-дронів та 7,8 млн бойових частин для безпілотників різних типів. Крім того, російська армія збільшує використання ударних дронів із турбореактивними двигунами.

Головком зазначив, що росіяни активно копіюють українські підходи у сфері безпілотних систем – як технічні та тактичні рішення, так і організаційну структуру. Аналогічно РФ нарощує застосування засобів радіоелектронної боротьби у прикордонних регіонах. Також Росія посилює багаторівневу систему протиповітряної оборони навколо Москви та Краснодарського краю.

Водночас він наголосив, що Сили оборони продовжують утримувати ініціативу на полі бою. Вже п’ятий місяць поспіль українські підрозділи безпілотних систем ліквідовують більше російських військових, ніж Росія встигає мобілізувати.

Сирський навів і статистику роботи українських БпЛА за квітень. За місяць українські безпілотні комплекси виконали майже 357 тис. бойових завдань та уразили понад 160,7 тис. підтверджених цілей, що на 2% більше, ніж у березні. Крім того, українські військові подавили понад 7,7 тис. позицій операторів ворожих безпілотників.

Нагадаємо, вночі та зранку у п’ятницю, 8 травня, безпілотники атакували одразу кілька міст у Росії. Після вибухів у Ярославлі спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі «Ярославнефтеоргсинтез», а в Ростові-на-Дону – на одному з місцевих підприємств.