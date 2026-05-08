Гарнізонний храм стане фінальною точкою паломників

Паломницький шлях Camino Ruteno офіційно долучили до Європейської федерації шляхів святого Якова. Таке рішення ухвалили у пʼятницю, 8 травня, на Генеральній асамблеї Camino в Італії. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Camino Ruteno починається у Чорткові, проходить через княжі міста Галич, Звенигород і завершується у Львові. Це понад 360 км дороги, під час мандрівки якою туристи зможуть ознайомитися з місцевою культурною спадщиною. Згодом Camino Ruteno планують зʼєднати з європейськими шляхами.

Маршрут відтворює середньовічну традицію прощ до іспанського собору Сантьяго-де-Компостела – місця поховання апостола Якова. Археологічні знахідки підтверджують участь русичів у таких паломництвах у княжу добу.

