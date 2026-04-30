Події спінофу відбуваються взимку 1985 року, між другим і третім сезонами оригінального серіалу

Автори популярного серіалу «Дивні дива» офіційно продовження спінофу на другий сезон. Перший сезон мультсеріалу за п’ять днів після прем’єри став успішним серед глядачів. Про це повідомляє Variety.

Події спінофу відбуваються взимку 1985 року в Гокінсі, коли з-під льоду з’являється нова загадкова істота. Формально історія відбувається між другим і третім сезонами оригінального серіалу. Дія історії відбувається у всесвіті оригінального серіалу «Дивні дива». Дату виходу другого сезону наразі не називають.

Перший сезон мультсеріалу «Дивні дива: Оповіді з 85-го» дебютував на сьомому місці в щотижневому чарті десяти найкращих англомовних телевізійних серіалів платформи.

Анімаційний спіноф «Дивних див» стане першим великим проєктом франшизи після фіналу п’ятого сезону. Прем’єра запланована на 23 квітня. Також Шоуранери проєкту Метт і Росс Даффери працюють над новим проєктом. У спінофі детальніше розкажуть про камінь, який юний Генрі Кріл знайшов у печері в пʼятому сезоні.