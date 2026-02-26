Події спінофу відбуваються взимку 1985 року

Автори анімаційного спінофу серіалу Дивні дива показали перші постери героїв та розкрили нового персонажа – Ніккі Бакстер, яку озвучує Одеса А’зіон, передає ITC.

Дівчина приєднається до команди Одинадцятої, Вілла, Майка, Лукаса, Дастіна і Макс. Шоуранер Ерік Роблес назвав нову героїню Ніккі «очами глядачів».

«Вона приходить у цей світ абсолютно новою. У неї є власні проблеми, з якими вона вже боролася, і саме ці діти певним чином входять у її світ», – пояснив Ерік Роблес.

Акторка порівняла свою персонажку із класом Варвара в команді D&D. Якщо вірити Одесі А’зіон, вона стане силовим елементом, якого раніше бракувало.

За сюжетом, події спінофу відбуваються взимку 1985 року в Гокінсі, коли з-під льоду з’являється нова загадкова істота. Формально історія відбувається між другим і третім сезонами оригінального серіалу.

До команди озвучування долучилися нові актори Бруклін Дейві Норстедт (Одинадцять), Джолі Хоанг-Раппапорт (Макс), Лука Діас (Майк), Еліша EJ Вільямс (Лукас), Бракстон Квінні (Дастін), Бен Плессала (Вілл), Бретт Ґіпсон (Хоппер) і Джеремі Джордан (Стів). До касту приєдналися Джанін Гарофало та Лу Даймонд Філліпс у поки що неназваних ролях.

Анімаційний спіноф «Дивних див» стане першим великим проєктом франшизи після фіналу п’ятого сезону. Прем’єра запланована на 23 квітня. Також Шоуранери проєкту Метт і Росс Даффери працюють над новим проєктом. У спінофі детальніше розкажуть про камінь, який юний Генрі Кріл знайшов у печері в пʼятому сезоні.