Події в анімаційному серіалі «Дивні дива: Оповідки з 85-го» розгортаються взимку 1985 року

Стрімінговий сервіс випустив тизер анімаційної версії науково-популярного серіалу від шоуранера Еріка Роблеса та співтворців «Дивних див» Метта та Росса Дафферів. Анімаційний проєкт отримав назву «Дивні дива: Оповідки з 85-го». Перша серія оригінального серіалу вийде 23 квітня. Про це повідомляє Variety.

Події в анімаційному серіалі розгортаються взимку 1985 року у всесвіті «Дивних див». «Одинадцять», Майк, Вілл, Дастін, Лукас і Макс знову зіткнуться з новими випробуваннями та розгадуватимуть паранормальні таємниці Гокінсу.

Нагадаємо, серіал «Дивні дива» офіційно отримає спіноф. Шоуранери проєкту Метт і Росс Даффери підтвердили, що працюють над новим проєктом. У спінофі детальніше розкажуть про камінь, який юний Генрі Кріл знайшов у печері в пʼятому сезоні.

Додамо, що перший сезон серіалу «Дивні дива» (Stranger Things) вийшов у 2016 році й оповідав про події, які розгорталися у 1980-х роках у вигаданому містечку Гоукінс, штат Індіана. Загалом серіал отримав пʼять сезонів і завершився повнометражною серією на понад дві години.