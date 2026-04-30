Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла в інтерв'ю «24 Каналу», що температура на початку травня буде комфортною вдень, проте вночі не варто чекати спеки.

«Температура повітря у ніч на 1 травня становитиме 1 – 6°С тепла, і лише на поверхні ґрунту залишаться заморозки – у повітрі вже їх не очікуємо. А вдень передбачаємо 8 – 13°С тепла, тобто вже трішки вище. Лише у південній частині та на Закарпатті вже пригріє до +11 – 16°С», – розповіла синоптикиня.

За її словами, з 2 – 3 травня буде тенденція до повільного зростання температури. Опадів не буде, проте можна чекати незначних дощів 3 травня на сході та південному сході країни. Вночі буде 1 – 7°С тепла.

Вже з 2 – 3 травня максимальна температура повітря вдень буде більш комфортною. Адже повітряні потоки змінюватимуться на південні та південно-західні.

«Це означає, що почне надходити трішки тепліша повітряна маса. У денні години пригріє до +11…+17°С. Це вже весняна та більш комфортна температура», – запевнила Наталія Птуха.

Після 3 травня у західних областях прогнозують навіть 15 – 20°С тепла, у східних – +7 – 13°С.

Чи буде 10°С морозу в Україні?

Синоптикиня пояснила, що не очікують додаткових надходжень більш холодного повітря.

«Утримуватиметься ось така стійка повітряна маса, яка в нас зараз є», – запевнила Птуха.

За попередніми даними, вже в ніч на 3 травня заморозків не буде навіть на поверхні ґрунту. Далі ж підвищуватиметься атмосферний тиск, тож особливо потепліє у західних і південно-західних областях.

До речі, за оновленими даними, вночі проти 1 травня на Львівщині будуть сильні заморозки.