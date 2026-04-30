Потепління до +20°С чи знову заморозки: якою буде погода у травні на Львівщині
У Львові та на Львівщині у квітні фіксують нетипово холодні ночі з сильними заморозками. Чи варто очікувати на швидке потепління у травні 2026 року? Синоптики оприлюднили прогноз погоди.
У Львівському гідрометцентрі оприлюднили прогноз середньомісячної температури повітря у травні 2026 року. Середня місячна температура очікується на рівнині 12,6°С тепла, в горах 10,5°С тепла, що нижче норми на 1,0–1,8°С.
Місячна кількість опадів на Львівщині у травні очікується на рівнині 88 мм, в горах 112 мм, що в межах норми (92–117%).
За даними Укргідрометцентру, 1 травня у Львові та Львівській області буде хмарно з проясненнями, а денна температура повітря становитиме близько 13°С тепла. Із 2 травня позначки термометра можуть показувати 17–19°С тепла. Із 3 травня температура на Львівщині прогріється до понад 20°С тепла.
За попереднім прогнозом, який несе консультативний характер, із 6 травня у Львові може знизитись температура приблизно до 16°С тепла.
Кліматична характеристика травня на Львівщині (аналіз попередніх років):
- Середня місячна температура повітря складає на рівнині 13,9–14,4°С тепла, в гірських районах 11,5–11,6°С тепла.
- Абсолютні мінімуми температури повітря становить 3–8°Ч морозу.
- Абсолютні максимуми температури повітря 29–34°С тепла.
- Середня місячна кількість опадів становить складає на рівнині 78–96 мм, в горах 110–114 мм.