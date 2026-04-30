У Львові буде хмарно з проясненнями

Початок травня у Львові та Львівській області буде із заморозками. Синоптики львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз погоди на 1 травня.

Прогноз для Львівської області: у п’ятницю, 1 травня, буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Вночі сильний заморозок 0–5°С, температура вдень 11–16°С тепла.

Прогноз для Львова: 1 травня буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Вночі сильний заморозок 1–3°С, температура вдень 13–15°С тепла. Видимість добра. Атмосферний тиск слабо падатиме, відносна вологість повітря зменшиться.

Раніше синоптики розповіли, якої погоди чекати у Львівській області в травні.