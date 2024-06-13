Деніел Макадамс, який розпочав кампанію з тиску на редакцію Texty.org.ua

Сайт Texty.org.ua 6 червня опублікував дослідження «Американські гойдалки. Від трампістів до комуністів, хто і як агітує за припинення допомоги Україні». Після цього директор Інституту Рона Пола, який відомий у США проросійськими заявами, Деніел Макадамс опублікував допис у своїх соцмережах та статтю на сайті Інституту, де заявив, що фінансоване американським урядом ЗМІ нібито створило чорний список американських громадян. Згодом журналісти почали отримувати погрози розправою, а конгресмени-республікаці закликали уряд внести Texty.org.ua до списку терористичних організацій.

Журналісти зазначили, що провели дослідження самостійно, за фінансової підтримки читачів. У публікації вони проаналізували політичне та медійне середовища США, яке впливає на ухвалення рішень про підтримку України у війні. У дослідженні сформували таблицю з організацій та осіб, які закликають припинити підтримку України. Texty.org.ua порівняли їхні аргументи із наративами російської пропаганди та спростували низку заяв.

«Ми не називаємо фігурантів цього дослідження ворогами України, не оскаржуємо і не засуджуємо їхнє право на свободу висловлювання, ми лише констатуємо факт, що вони виступають проти підтримки України й що аргументи, які наводить багато хто з них, співзвучні з наративами російської пропаганди щодо України. Ми цінуємо і з повагою ставимося до свободи слова, яка є необхідною передумовою існування демократичного суспільства», – йдеться у заяві редакції.

Директор Інституту Рона Пола Деніел Макадамс заявив, що сайт Texty.org.ua нібито фінансується американським урядом. Як доказ він наводить те, що один зі співзасновників ЗМІ Анатолій Бондаренко проходив тренування в межах проєкту американського уряду TechCAMP. Журналісти зазначають, що насправді журналіст у 2013, 2014 та 2015 роках був тренером з дата-журналістики в цьому проєкті.

Після публікацій Деніела Макадамса його тези почали поширювати консервативні сайти, ультраправі та ліві американські активісти. Вони погрожували авторам Texty.org.ua. Конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін заявила, що за публікацією «особисто стоїть Володимир Зеленський». Вже 12 червня сайт FOX news повідомив, що сенатор Джей Ді Венс і член Палати представників США Метт Ґейтц закликали держсекретаря США Ентоні Блінкена надати їм інформацію про Texty.org.ua. Крім цього, вони звернулися до Комітету з питань асигнувань Палати представників із проханням припинити підтримку Texty.org.ua. Комітет підтримав таку резолюцію.

У дослідженні «Американські гойдалки», Texty.org.ua також згадували власника соцмережі Х Ілона Маска. Він 13 червня підтримав заклики республікаців внести редакцію до списку терористичних організацій.

«Розцінюємо цю кампанію як тиск на свободу слова та вияв шовінізму щодо громадян України. Адже наші гейтери вважають, що ми не маємо права досліджувати ті потоки неправдивої інформації, які вони продукують стосовно нашої країни й нас, бо вони є громадянами США, а ми ні», – заявили Texty.org.ua.

Додамо, що Інститут Рона Пола роками поширює тези російської пропаганди. Зокрема, про те, що 2014 року в Україні відбувся державний переворот, а в Києві живуть нацисти. Син засновника Інституту Ренд Пол виступав проти санкцій для Росії, а 2018 року їздив до Москви й привіз конфіденційний лист для Дональда Трампа. Директор Інституту Рона Пола Деніел Макадамс підтримує режим самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка та спілкується з російськими пропагандистами.