Російська пропаганда виправдовує злочинну війну проти України

Фонд американського актора Джорджа Клуні та його дружини Амаль «За справедливість» добивається кримінального переслідування російських пропагандистів у Європі. Юристи фонду намагаються добитися видачі закритих ордерів на арешт пропагандистів, заявила правозахисниця та функціонерка Фонду Клуні за справедливість Анна Нейстат в інтерв'ю «Голосу Америки».

За її словами, юристи фонду хочуть притягнути до відповідальності російських пропагандистів, які закликають до війни проти України та геноциду українців.

«Ми складаємо запит на порушення кримінальної справи в країні, де це є у кримінальному кодексі, ґрунтуючись на аналізі висловлювань цих російських пропагандистів та доводячи, що їхні слова підпадають під визначення такого злочину», – розповіла вона.

Подання планується зробити у країнах з універсальною юрисдикцією, що дозволяє розслідувати злочини такого роду незалежно від того, де перебуває підозрюваний та де було скоєно злочин. За її словами, уже 12 чи більше країн розпочали слідство, пов'язане зі злочинами, скоєними в Україні.

Нейстат зазначила, що той факт, що зараз ці пропагандисти не перебувають у цих країнах, однак це не впливає на роботу слідчої команди.

«Прокурори можуть виписати ордер на їхній арешт, і це буде дуже значним кроком, тому що, на відміну від російських військових і навіть їхніх командирів, ці пропагандисти схильні подорожувати за кордон, деякі з них мають дозвіл на проживання, родичів та власність у різних країнах», – розповіла вона.

Якщо ордер на їхній арешт виписано, то в принципі будь-яка європейська країна є членом Європолу, і це стає ордером на рівні Європолу. Тобто в будь-якій європейській країні, за ідеєю, вони можуть бути заарештовані та екстрадовані до країни, яка розслідує проти них кримінальну справу. За словами юристки, фахівці фонду просять прокурорів не розголошувати імена людей, які потраплять до розшуку.

Нейстат також висловила переконання, що у росіян виробилася звичка довіряти пропагандистським телеканалам.

«Якщо подивимося на останні 20 років, то побачимо, що щороку з цих 20 років російське суспільство отримувало дедалі менший доступ до незалежних джерел новин, а машина пропаганди ставала все більш витонченою та крикливою», – зазначила представниця Фонду.

Фонд Клуні за справедливість (Clooney Foundation for Justice), заснований правозахисницею Амаль Клуні та її чоловіком, відомим американським актором Джорджем Клуні є однією з міжнародних організацій, які розслідують роль російської пропаганди в агресивній війні Росії проти України. Вони вважають, що організаторів та провідників інформаційної підтримки цієї війни слід переслідувати, так само як і військових злочинців.