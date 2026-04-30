ПФУ перераховує субсидію автоматично, але деяким категоріям людей потрібно все ж писати заяву на субсидію

З 1 травня до 30 вересня в Україні неопалювальний сезон. На цей період Пенсійний фонд України автоматично перерахує субсидії отримувачам. Проте є категорії людей, які мають написати заяву для того, щоб їм нарахували субсидію на наступні п’ять місяців. Про кого йдеться, розповіли на сайті ПФУ.

У ПФУ повідомляють, що для більшості отримувачів субсидії виплати перерахують автоматично. Проте ті, хто отримують субсидію, мають повідомити ПФУ у випадку, якщо змінився їхній майновий стан чи склад домогосподарства. На це відведено 30 днів.

Водночас серед одержувачів субсидії є категорії людей, яким субсидію на неопалювальний період призначать лише після надання заяви та декларації. Ідеться про:

тих, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні або її розмір становив «0»;

тих, хто орендує житло, в якому фактично проживає і сплачує за житлово-комунальні послуги;

якщо в помешканні проживає менша кількість людей, ніж зареєстровано;

якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи.

Як подати заяву на субсидію в ПФУ

Подати документи до Пенсійного фонду можна:

поштою або особисто до будь-якого з сервісних центрів Пенсійного фонду України;

через вебпортал ПФУ (обрати опцію «Заява на житлову субсидію чи пільгу») або мобільний додаток «Пенсійний фонд»;

через портал Дія (ввівши у пошуку «Заява на субсидію»);

у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Якщо подати заяву протягом травня-червня, субсидія призначається з початку неопалювального періоду.