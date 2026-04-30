Субсидія на неопалювальний сезон: кому потрібно подати нову заяву
З 1 травня до 30 вересня в Україні неопалювальний сезон. На цей період Пенсійний фонд України автоматично перерахує субсидії отримувачам. Проте є категорії людей, які мають написати заяву для того, щоб їм нарахували субсидію на наступні п’ять місяців. Про кого йдеться, розповіли на сайті ПФУ.
У ПФУ повідомляють, що для більшості отримувачів субсидії виплати перерахують автоматично. Проте ті, хто отримують субсидію, мають повідомити ПФУ у випадку, якщо змінився їхній майновий стан чи склад домогосподарства. На це відведено 30 днів.
Водночас серед одержувачів субсидії є категорії людей, яким субсидію на неопалювальний період призначать лише після надання заяви та декларації. Ідеться про:
тих, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні або її розмір становив «0»;
тих, хто орендує житло, в якому фактично проживає і сплачує за житлово-комунальні послуги;
якщо в помешканні проживає менша кількість людей, ніж зареєстровано;
якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи.
Як подати заяву на субсидію в ПФУ
Подати документи до Пенсійного фонду можна:
поштою або особисто до будь-якого з сервісних центрів Пенсійного фонду України;
через вебпортал ПФУ (обрати опцію «Заява на житлову субсидію чи пільгу») або мобільний додаток «Пенсійний фонд»;
через портал Дія (ввівши у пошуку «Заява на субсидію»);
у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);
через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.
Якщо подати заяву протягом травня-червня, субсидія призначається з початку неопалювального періоду.