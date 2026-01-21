Крісталіна Георгієва вважає, що це може допомогти на шляху економічного успіху України

Очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва вважає, що відмова від субсидіювання електроенергії та опалення може стати одним із ключових кроків на шляху економічного успіху України. Про це вона заявила у вівторок, 20 січня, під час дискусії «Україна: на передовій майбутнього» на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За словами Георгієвої, попри повномасштабну війну, Україна досягла помітного прогресу в реалізації реформ –подекуди більшого, ніж у довоєнний період. Водночас, вони залишаються незавершеними. Зокрема, голова МВФ звернула увагу на те, що держава й надалі субсидує тарифи на електроенергію та опалення.

Георгієва зазначила, що розуміє соціальні причини такої політики, однак у довгостроковій перспективі від неї варто відмовлятися.

«Досі субсидується електроенергія, опалення. Ми знаємо, чому країна це робить, але цього треба позбутися. Ще є, з точки зору фіскального становища, над чим працювати. Зараз ми розглядаємо, як зробити розподіл податкового тягаря справедливішим. Це непросто, але це потрібно зробити», – сказала вона.

Очільниця МВФ порівняла нинішні трансформації в Україні з реформами, які свого часу відбувалися в Болгарії, застерігши, що цей процес може бути складним і болісним.

«Я озираюся на історію своєї країни й можу сказати: після ейфорії від зникнення комунізму настала сувора реальність. Відновлення економіки до нормального рівня потребувало значних жертв», – наголосила Георгієва.

Відзначимо, понад 1,5 млн українців мають право на пільги для оплати комуналки. ZAXID.NET раніше писав, хто має право на пільги з оплати компослуг.