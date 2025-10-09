Ті, хто мають заощадження, субсидії не отримають

Витрати на комунальні послуги під час опалювального сезону можуть зрости в рази. Українці з низькими доходами можуть оформити субсидію на комунальні послуги. Проте деяким категоріям у ній можуть відмовити. Про кого йдеться, повідомили в управлінні Пенсійного фонду Закарпатської області.

Критерії оцінювання

Під час призначення або продовження субсидії Пенсійний фонд звертаю увагу на три головні критерії для оцінки заявника. Це:

фінансовий стан;

наявність роботи/сплата єдиного соціального внеску;

нерухомість і транспорт у власності.

Відповідно до цих критеріїв, без субсидії на опалювальний період залишаться такі категорії українців:

хтось з членів домогосподарства перебував за кордоном понад 60 днів поспіль;

у складі сім’ї є повнолітні безробітні, одержувачі доходу нижче мінімальної зарплати або ті, хто не сплачує ЄСВ (крім студентів та одержувачів соціальної пенсії);

хтось із прописаних у житлі членів сім’ї протягом року перед зверненням за субсидією здійснив покупку на суму понад 50 тис. грн (крім лікування);

хтось із членів сім’ї має депозит у розмірі понад 100 тис. грн;

хтось із членів сім’ї купував валюту на загальну суму 50 тис. грн протягом року перед зверненням;

не повернули надмірно виплачену субсидію за попередні періоди;

у складі сім’ї є неплатник аліментів (понад три місяці);

у складі сім’ї є власник більше одного житлового приміщення (крім житла на тимчасово окупованих територіях або житла, що належить людині на праві спільної сумісної чи пайової власності та розташованої у сільській місцевості);

чия загальна площа квартири перевищує 130 м 2 , а приватного будинку – 230 м 2 (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей);

якщо будь-хто із складу домогосподарства має у власності транспортний засіб, якому менше п'яти років (крім мопеда та причепа) та/або більше одного транспортного засобу, з року випуску якого пройшло менше 15 років.

Борги на заваді

Окрім того, позбавити субсидії на опалювальний період можуть домогосподарства, які мають борги за комунальні послуги. Ідеться про борг за понад три місяці, що перевищує 680 грн (40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Якщо сплата заборгованості підтверджена або ухвалений договір про її реструктуризацію, або вона оскаржена в судовому порядку, житлова субсидія може бути надана.