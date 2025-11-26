60% боргів за комуналку закривають без їхнього стягнення

Станом на початок листопада в Україні майже 795 тисяч активних боргів за комунальні послуги. Попри активний статус, 60% справ, а це понад 476 тисяч, – уже завершені без реального стягнення, свідчить аналітика від «Опендатабот». При цьому борги так і залишились в Єдиному реєстрі боржників, але виконавці просто не змогли стягнути заборгованість.

Згідно з дослідженням, понад 194 тисячі нових проваджень за комунальні борги відкрили цього року, і дві третини з них залишаються відкритими, а саме – 132 578 проваджень.

Найбільше за комуналку заборгували жителі Харківщини, майже 48 тисяч проваджень. Далі у списку Дніпропетровщина з 45, 4 тисячами проваджень. Решта регіонів йдуть з відривом щонайменше втричі: Миколаївщина (11,9 тис.), Полтавщина (11,3 тис.) та Сумщина (8,5 тис.).

Як зауважили аналітики, 40% з усіх випадків – це борги за теплопостачання. На другому місці – водопостачання (18%), далі – газопостачання (15%) та житлове обслуговування (10%). На вивіз сміття та електроенергію припало по 8% і 6% відповідно.

Майже 36% усіх проваджень відкрито проти людей віком 46-60 років. Фактично кожен четвертий борг припадає на пенсіонерів. Є й рекорд – проти 71-річної пенсіонерки з Миколаївщини лише цьогоріч відкрили 28 проваджень за борги за електроенергію, та усі їх завершили через неможливість стягнення.

Зауважимо, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №14005, який має змінити правила роботи з боржниками. Ініціатива передбачає автоматичне внесення боржників до реєстру та заборону на продаж або дарування майна до повного погашення боргу. Такі нові правила дозволять швидше накладати арешт на активи, це також унеможливить спроби їх переоформлення.