Право на житлову субсидію можуть скасувати

Держава може відмовити у житловій субсидії, якщо члени домогосподарства здійснювали великі фінансові операції. Водночас закон передбачає низку винятків, коли субсидію все ж призначають.

Коли ви можете втрати субсидію

Відповідно до постанови Кабміну №848, житлову субсидію не надають, якщо упродовж року до звернення хтось із домогосподарства або член сімʼї здійснив покупку чи оплату на суму понад 100 тис. грн.

Якщо впродовж 12 місяців до подачі заяви ви або хтось із вашої родини:

купили квартиру, будинок або земельну ділянку;

придбали автомобіль чи інший транспорт;

вклали гроші в цінні папери або криптовалюту;

купили будматеріали або дорогу техніку;

оплатили будь-які роботи чи послуги, крім медичних, освітніх та комунальних у межах норм;

надали комусь позику або зробили благодійний внесок.

Коли субсидію все одно дадуть

Водночас є ситуації, коли навіть після великих витрат право на допомогу зберігається. У випадку купівлі житла, то виплати збережуть, якщо ви продали єдине житло й упродовж 6 місяців купили нове – за умови, що маєте підтвердні документи.

Також не скасують право на житлову субсидію, якщо ви витратили до 150 тисяч гривень на встановлення сонячних або вітрових електростанцій.

Крім того, правило про 100 тисяч гривень не діє для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також багатодітних сімей із трьома і більше дітьми. Вони можуть витрачати більше 100 тисяч, але лише на потреби дітей: житло, одяг, харчування, техніку, книги тощо. Усі покупки потрібно підтвердити чеками або договорами.