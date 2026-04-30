Львівський аеропорт планує збудувати вантажний термінал і руліжні доріжки

Під час пленарного засідання Львівської міської ради в четвер, 30 квітня, мер Львова Андрій Садовий назвав імена забудовників, які зацікавлені у забудові великої ділянки зі сторони Сокільників, впритул до злітної смуги аеропорту.

Під час обговорення питання потенційної забудови приаеродромної зони зі сторони Сокільників Андрій Садовий сказав, що нове житлове будівництво біля Львова вбиває перспективи міста.

«Я хочу закликати всіх, хто може мати корупційні спокуси, не піддаватися на ці провокації, думайте про завтрашній день і людей. Ніхто не дасть цю територію забудувати», – сказав Андрій Садовий.

Він додав, що інтереси в забудові цієї ділянки має родина Городечних та Андрій Луцький, власник івано-франківської компанії blago, та інші.

«Вони публічні люди і публічно ведуть свою рекламну діяльність. Я їм в очі сказав – ми готові вам допомогти знайти інші ділянки, але там не можна будувати житло, бо це вбиває перспективи Львова», – зазначив мер Львова.

Як повідомляв ZAXID.NET, компанія членкині партії «Варта» Юлії Городечної та Андрія Луцького «Сокіл-Л» скупила паї у мешканців Сокільників поблизу львівського аеропорту. Деякі ділянки записані на саму Юлію Городечну, й загалом родина зосередила в Сокільниках близько 60 га.

Для реалізації житлового будівництва, Сокільницька сільрада поспіхом затвердила зміни до генерального плану селища, однак цей документ львівський аеропорт оскаржує в суді. Попри це, днями адміністрація аеропорту уклала з Львівської ОВА та Сокільницькою сільрадою тристоронній меморандум, який фактично зберігає можливість будівництва житла, але посуває його далі в глиб селища та резервує невелику ділянку для будівництва вантажного терміналу аеропорту та руліжних доріжок.

Водночас міська рада у співпраці з аеропортом розробила концепцію створення на летовищі логістичного хабу, який би передбачав, крім будівництва вантажного терміналу, створення промислової зони та продовження злітної смуги на 700 м, що б дозволяло аеропорту приймати літаки вищого класу. Для цього вул. Кульпарківську пропонують завести в тунель, поверх якого прокласти злітну смугу.