Генплан Сокільників передбачає житлову забудову впритул до злітної смуги львівського аеропорту

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду задовольнив касаційну скаргу Львівської міськради та скерував на повторний розгляд до суду першої інстанції справу щодо визнання протиправним рішення Сокільницької сільської ради про забудову приаеродромної території аеропорту «Львів». Відповідну постанову Верховний Суд ухвалив 9 квітня.

Як повідомили у юридичному департаменту ЛМР, Верховний Суд скасував рішення двох попередніх інстанцій. Йдеться про процес, у межах якого Львову заборонили оскаржувати новий генплан села Сокільники, який передбачає масштабну житлову забудову впритул до Міжнародного аеропорту «Львів».

Львівська міськрада ще торік звернулась до суду з вимогою скасувати рішення Сокільницької сільської ради про прийняття нового генерального плану. Натомість і в Львівському окружному адміністративному суді, і у Восьмому апеляційному адміністративному суді постановили, що Львівська міська рада не мала права подавати такий позов, адже йдеться про звернення однієї громади до іншої.

«Однак позиція міста полягала у тому, що права громади порушені саме у частині прийняття такого документу, адже його ніяк не узгодили з суміжною територіальною громадою – Львівською», – наголосили в ЛМР.

«Саме з цим твердженням погодився і Верховний суд, де колегія зазначила: спір має публічно-правовий характер, виник у зв’язку з перевіркою законності рішення органу місцевого самоврядування (Сокільницької сільської ради) та спрямований на захист інтересів територіальної громади (Львівської міської територіальної громади)», – долали юристи мерії.

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Львівської міської ради в повному обсязі та скасував рішення попередніх інстанцій. Справу відправили на новий розгляд до Львівського окружного адмінсуду.

«Але цього разу справа слухатиметься по суті – оскарження рішення Сокільників, а не лише процесуального права Львівської міської ради звертатися з таким позовом», – додали юристи ЛМР.

Постанова Верховного Суду оскарженню не підлягає.