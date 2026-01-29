Генплан Сокільників передбачає житлову забудову впритул до злітної смуги львівського аеропорту

Верховний Суд відкрив касаційне провадження за скаргою Львівської міської ради до Сокільників у справі львівського аеропорту. Про це у четвер, 29 січня, повідомив юридичний департамент ЛМР.

«Всупереч державним інтересам, наприкінці 2024 року сусідня до аеропорту Сокільницька сільська рада розширила свої межі і має в планах здійснити житлову забудову на 50 гектарах землі в безпосередній близькості до злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту “Львів”. Можлива забудова призведе до порушення санітарно-захисних і шумових зон аеропорту, понизить його експлуатаційну категорійність та фактично заблокує розвиток державного підприємства», – наголошують у юридичному департаменті ЛМР.

У зв'язку з цим Львівська міська рада звернулася до суду з позовами про скасування протиправних рішень Сокільницької сільської ради. Проте суди двох інстанцій відмовилися відкривати провадження, мотивуючи це тим, що спір між органами місцевого самоврядування не належить до адміністративної юрисдикції.

Однак Верховний Суд взяв до розгляду скаргу Львівської міської ради щодо визнання протиправним рішення про забудову приаеродромної території аеропорту «Львів» Сокільниками.

Нагадаємо, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» також подав позов про скасування рішення Сокільницької сільської ради про затвердження змін до генерального плану із розширенням села.

Детальніше про те, хто може бути зацікавлений у будівництві житла біля аеропорту та хто активно скуповує приватні ділянки біля злітної смуги аеропорту, ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Це буде не село, а райцентр на межі Львова». Зокрема, щонайменше близько 20 га землі зосереджені в руках членів партії «Варта» Юлії та Романа Городечних та їхньої компанії «Сокіл-Л», серед співвласників якої відомий івано-франківський забудовник Blago.