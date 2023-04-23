Львівський гідрометцентр попередив про стихійні метеорологічні явища, яких слід очікувати у понеділок 24 квітня. Синоптики повідомляють про грози, град та шквали вітру.

У Львові в понеділок, 24 квітня, очікується гроза, град. День буде хмарним, а вночі та вранці слабкий туман. Синоптики прогнозують шквали впродовж дня 15 – 20 м/с. Температура вночі 4 – 6° тепла, а вдень 19 – 21° С. тепла.

В області також буде хмарно та дощитиме. Вночі та вранці буде слабкий туман, а також шквальний вітер. Температура вночі 3 – 8° тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0 – 2° С. Вдень температура підніметься до 22° тепла.

ZAXID.NET нагадує правила поведінки під час грози. Якщо ви:

вдома – зачиніть усі вікна та двері, щоб не було протягу, вимкніть з мережі усі електричні прилади;

на вулиці – не ховайтесь під деревами, бо вони притягують блискавки і є небезпека падіння важких гілок;

у лісі – не ховайтеся на підвищеннях і не бігайте, будьте там, де низькі дерева. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільше проводять розряд електрики, найменше – верба, клен та кущі;

у полі – знайдіть заглиблення в землі і присядьте. Бажано, щоб це місце було сухим, бо волога земля сильніше проводить електрику;

уникайте металевих парканів, рекламних щитів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач і, в жодному разі, не розкривайте парасольки, якщо маєте її з собою – металеві прути притягують розряди.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, варто звертатись на «Гарячу лінію Львова» за номером 15-80.